Австралия подала иск к американской 3M за использование токсичных химикатов

Правительство Австралии подало в суд на американскую компанию 3M. Оно требует возместить ущерб в размере 2 млрд австралийских долларов ($1,4 млрд), нанесенный из-за использования токсичных «вечных химикатов» PFAS в огнетушителях, которые поставлялись на военные базы. В результате загрязненными оказались многие районы страны, сообщает ABC. Иск к 3М — крупнейший из когда-либо подававшихся правительством Австралии.

PFAS (пер- и полифторалкильные вещества) — группа синтетических химических соединений, которые называют «вечными химикатами» из-за их высокой устойчивости к разложению в окружающей среде.

Американская корпорация 3М — один из ведущих мировых производителей химических веществ, используемых в такой продукции, как противопожарная пена, косметика, посуда с антипригарным покрытием и прочее.

Правительство Австралии утверждает, что оборонный сектор, а также австралийские налогоплательщики понесли «значительные расходы» на расследование, устранение и смягчение последствий загрязнения на 28 военных объектах в разных районах страны.

Как указано в иске, компания 3M «скрывала и искажала результаты собственных испытаний, показавших значительное негативное воздействие на окружающую среду». Водорастворимые пенообразующие составы применялись в Австралии с 1970-х годов и постепенно выводились из использования с 2003 года. Пена 3M полностью была изъята из обращения только в 2012 году, несмотря на то, что 3M перестала выпускать ее в 2000 году.

В ответ компания 3M заявила, что готова защищаться от претензий в рамках судебного процесса. Американцы утверждают что никогда не производили PFAS в Австралии и прекратили продажи этой продукции в стране еще 20 лет назад.

Компания 3M не впервые сталкивается с судебными исками из-за загрязнения окружающей среды химикатами PFAS. В 2023 году она без признания вины урегулировала иск на сумму $10,3 млрд с несколькими американскими поставщиками воды для проведения анализа и очистки воды от этих веществ.

