В Кузбассе выставили на торги проект КРТ в Кемеровском микрорайоне

Администрация Кемеровского муниципального округа объявила аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) незастроенного участка, расположенного в микрорайоне Кемеровский. Соответствующая информация опубликована на сайте «ГИС Торги». Лот включает 5,75 га, на которых планируется строительство около 5,5 тыс. кв. м жилой недвижимости.

Стартовая цена составляет 6,07 млн руб., шаг аукциона — 303,9 тыс. руб. Заявки принимаются до 29 июня, торги пройдут в начале июля.

«В границах территории подлежат строительству индивидуальные жилые дома и другие объекты капитального строительства», — говорится в проекте договора. Согласно его условиям, застройщику предстоит за свой счет построить объекты коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, в том числе детского сада, после чего передать в муниципальную собственность.

Подготовить проект планировки территории необходимо в течение 90 календарных дней с даты заключения соглашения. Договор о КРТ заключается на 7 лет.

