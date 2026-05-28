Прокуратура истребовала часть территории лодочной станции в Желнино

Арбитражный суд удовлетворил заявление нижегородской прокуратуры, истребовав из незаконного владения администрации Дзержинска и ООО «Стальинжиниринг» предпринимателя Кирилла Капитанова часть прибрежного участка на левом берегу речки Совец в поселке Желнино.

Надзорный орган, подавший иск в интересах Российской Федерации, доказывал, что дзержинская администрация еще в 2005 году неправомерно предоставила в аренду территорию с включением в нее неотчуждаемой береговой полосы, тем самым распорядившись федеральной собственностью.

Земельный участок был передан «Стальинжинирингу» по переуступке от предыдущего инвестора под размещение объектов некапитального строительства для организации летнего отдыха, в том числе лодочной станции. По решению суда из арендованного участка были исключены три части площадью от 268 кв. м до 2,7 тыс. кв. м. Решение в законную силу не вступило.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье» в прошлом году КУМИ администрации Дзержинска пытался расторгнуть договор аренды с ООО «Стальинжиниринг», указывая, что арендатор незаконно возвел на участке объекты капитального строительства – два гостевых дома на фундаменте. Однако компания сослалась на то, что спорные объекты были демонтированы после того, как в 2024 году один из жителей Желнино обязал арендатора демонтировать эти дома и металлический забор, мешающий свободному проходу граждан к реке. Поэтому суд отказал администрации в досрочном расторжении договора и возврате земельного участка.

Иван Сергеев