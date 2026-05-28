Челябинский застройщик утвердил проект КРТ у Петергофа

Челябинское ПАО «АПРИ» утвердило проекты планировки и межевания участка площадью 38,6 га в Троицкой Горе у города Петергоф. Здесь будет реализована концепция комплексного развития территории (КРТ), которая была подписана с администрацией Ленинградской области в 2024 году, сообщает пресс-служба девелопера.

Планируется, что на участке построят жилые дома общей площадью 180 тыс. кв. м в скандинавском архитектурном стиле. Расчетная численность населения составляет 5,3 тыс. человек. Также на территории возведут школу на 600 мест, детский сад на 350 мест, общественно-деловой центр с бассейном и спортивным залом. Кроме того, проект включает создание парка, скверов, пешеходных зон и объектов коммунальной инфраструктуры. Он будет реализован в два этапа, которые собираются завершить в 2031 и 2034 годах.