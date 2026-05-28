Олег Балагин назначен и.о. ректора УрГУПС

И. о. ректора Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС) стал Олег Балагин. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе вуза.

«С 8 мая 2026 года обязанности ректора Уральского государственного университета путей сообщения исполняет Олег Владимирович Балагин, назначенный на эту должность приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта»,— сообщили в пресс-службе вуза.

Прежний ректор Александр Галкин покинул пост в связи с истечением срока действия контракта. Он руководил вузом с 2008 года.

Олег Балагин является выпускником Омского государственного университета путей сообщения, где получил специальность «Локомотивы» и квалификацию инженера путей сообщения-электромеханика. Он переехал в Екатеринбург в апреле 2025 года и занял должность первого проректора УрГУПС.

На встрече со студентами УрГУПС 27 мая Олег Балагин обозначил ключевые направления работы на ближайшее время. В числе приоритетов — создание нового сайта и мобильного приложения университета, запуск многофункционального центра, открытие ITклуба и пяти инновационных лабораторий. Также к юбилею вуза планируются косметический ремонт, обновление мебели в аудиториях, благоустройство студгородка с расширением коворкинг-зон.

Полина Бабинцева