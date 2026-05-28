Промышленности ищут связь

Каждое второе крупное российское промышленное предприятие готово в ближайшие годы начать проекты, для реализации которых будут необходимы сети 5G. Об этом представители бизнеса и телекома говорили на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде. По словам экспертов, чаще всего компании надеются с внедрением 5G прийти к снижению операционных затрат и росту производительности труда. Участники дискуссии отметили, что внедрение технологий 5G позволит промышленным предприятиям постепенно переходить к автоматизированным производствам.

Слева на право: директор по цифровым и информационным технологиям ООО «Сибур» Антон Рубенчик, генеральный директор МТС Инесса Галактионова и генеральный директор ООО «Цифровые технологии и платформы» Валерий Фокин

Более 50% крупных российских компаний готовы в ближайшие три года запустить проекты с использованием частных сетей 5G. Об этом опираясь на данные агентства J’son & Partners Consulting генеральный директор МТС Инесса Галактионова рассказала в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде. Наиболее активно проекты с использованием 5G планируются в горнодобывающей промышленности и металлургии, в сфере добычи нефти и газа, на химических и нефтехимических производствах. При этом около трети компаний, которым также интересна реализация проектов, требующих 5G, откладывают реализацию этих проектов. Они ожидают восстановления экономической ситуации и увеличения бюджетов на развитие IT-технологий.

Если бы этот опрос проводился пять лет назад, количество компаний, готовых к использованию 5G, было бы значительно меньше, потому что заказчики считает госпожа Галактионова. По ее словам, постепенно происходит самообучение заказчиков, они начинают понимать, как могут использовать эти технологии, готова ли к этому их инфраструктура и сотрудники. Для Нижегородской области, где сосредоточены нефтепереработка, металлургия, химпром и энергетика, решение о внедрении 5G особенно актуально. Эффекты, которые бизнес начнет получать с первого дня использования этой технологи, несравнимы с тем, что можно реализовать на 4G, уверена Инесса Галактионова.

По ее мнению, наиболее активно развиваться и внедряться вместе с 5G будут технологии искусственного интеллекта, создание цифровых двойников, интернет вещей (IoT-технологии) и роботизация предприятий.

Основные ожидания бизнеса от использования 5G — снижение операционных затрат, рост производительности труда, сокращение времени простоя оборудования и потребности в персонале для рутинных операций.

Коммерческий запуск 5G в Нижегородской области зависит от решений правительства РФ и госкомиссии по радиочастотам. После получения разрешения на использование радиочастот запуск пилотных зон в крупных городах, включая Нижний Новгород, может занять от нескольких недель до полугода. Необходимая инфраструктура для этого готова к тому, чтобы обеспечивать скорости свыше 1 Гбит/с.

В продолжение темы внедрения 5G генеральный директор ГК «Цифра» Михаил Аронсон рассказал, что его компания долгое время занималась системой диспетчеризации горных работ, которая позволяла определять, как горная техника расположена по карьеру и куда она ездит. «Мы это понимали на уровне — вот там стоит экскаватор, вот здесь едет самосвал. С выходом систем связи на новый уровень мы можем понимать с точностью до сантиметра, в каком месте находится ковш экскаватора и какая порода в нем находится. Для горнодобывающей промышленности это одна из ключевых составляющих, так как порода очень неравномерна и в каждом ковше может быть разное содержание полезных веществ. То же самое — для роботов. Когда беспилотный транспорт ездит по территории предприятия, важен каждый сантиметр. Это большая техника, и любой маневр, который она совершает, влияет на безопасность»,— считает господин Аронсон.

«Без инфраструктуры 5G нам в будущем не обойтись. Если говорить про поверхностные производства, то там все достаточно просто. Можно воспользоваться общедоступной сетью или развернуть частную. В шахтах ситуация другая»,— уверен генеральный директор «Цифровые технологии и платформы» Валерий Фокин.

По его словам, будущее таких предприятий, как горнорудные, — за безлюдными производствами. Поэтому чем быстрее там появится беспилотная техника в виде самосвалов, экскаваторов и подземных комбайновых комплексов, тем проще будет работать.

«Но сначала должно появиться нормальное устойчивое покрытие связью. Ситуация под землей отличается от поверхности. У шахт огромная протяженность и разветвленность, сложные условия работы по пыли, соли и газам. В шахтах зачастую очень тяжело организовать локальную сеть мобильной связи. Там гораздо эффективнее работает связь, которая идет по электропроводам. Если речь идет о шахтах, — то там еще есть над чем поработать»,— отметил господин Фокин.

Директор по информационным и цифровым технологиям ГК «Росатом» Евгений Абакумов напомнил, что в России есть территории, где без таких технологий, как 5G, развивать бизнес невозможно. «В частности, у нас есть проект, который пытается как-то зажить в одном очень удаленном месте. Там не просто людей нет, туда их даже завезти сложно — не очень понятно, как они там должны жить. Отсюда и возникают все беспилотные грузовики, управляемые из центра России, и проекты по pLTE-связи. И это даже не вопрос о том, надо ли вкладываться в инфраструктуру и дает ли она экономический эффект. Здесь стоит вопрос о том, будет ли этот проект или не будет, если мы этого не сделаем»,— считает господин Абакумов.

Андрей Репин