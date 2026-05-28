Суд отказал Шанинке в восстановлении лицензии на образовательную деятельность

Арбитражный суд Москвы признал законным лишение Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) лицензии на образовательную деятельность. Информация о решении опубликована в карточке дела на сайте суда.

В ноябре 2025 года Рособрнадзор отозвал у Шанинки аккредитацию по четырем образовательным программам: «Психология» (бакалавриат и магистратура), «Менеджмент» (бакалавриат) и «Социология» (бакалавриат). 16 декабря ведомство приостановило лицензию на образовательную деятельность. Причиной такого решения Рособрнадзора стало неисполнение вузом предписаний по нарушениям, каким именно — неизвестно. В конце декабря Шанинка обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к Рособрнадзору о признании незаконным отзыва лицензии.

Приостановка лицензии означает, что вуз не сможет обучать студентов. Учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения — формы, курса и стоимости. Лицензия может быть приостановлена на срок до вынесения судом решений по предписанию о нарушениях вуза.

До этого Шанинка пыталась оспорить в суде запрет на прием студентов, введенный Рособрнадзором с 2025 года. Решение о запрете было вынесено по итогам внеплановой проверки вуза в ноябре 2024 года. Тогда ведомство выявило несоответствие программ вуза Федеральным государственным образовательным стандартам. В начале марта вуз отчитался об устранении нарушений, и в апреле Рособрнадзор провел еще одну проверку. По ее итогам ведомство согласилось, что школа устранила 80% замечаний из первого предписания. Тем не менее Рособрнадзор запретил учебному заведению принимать студентов и выставил повторное предписание.

Полина Мотызлевская