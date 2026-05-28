«Россети Тюмень» проконтролируют электроснабжение пунктов сдачи ЕГЭ и ОГЭ в трех регионах

Энергетики подготовили электросетевой комплекс к проведению основного и единого государственных экзаменов (ОГЭ, ЕГЭ), которые пройдут в период с 1 июня по 9 июля. «Россети Тюмень» обеспечат электроснабжение 255 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Всего в Тюменском макрорегионе в этом году итоговую аттестацию пройдут порядка 80 тысяч девятиклассников и одиннадцатиклассников. В преддверии ЕГЭ и ОГЭ энергетики разработали резервные схемы электроснабжения образовательных учреждений. На энергообъектах специалисты проводят дополнительные осмотры, а на подстанциях, обеспечивающих подачу электроэнергии ППЭ, на период экзаменов приостановлено проведение плановых эксплуатационных работ и оперативных переключений.

В режиме повышенной готовности будут находиться 200 бригад «Россети Тюмень» из 909 энергетиков и 408 единиц спецтехники. В случае необходимости будут задействованы 86 резервных источников электроснабжения общей мощностью более 15,7 МВт.

