В Татарстане информатика стала одним из наиболее востребованных предметов для сдачи экзаменов: ее выбрали 23,7 тыс. учеников: 20,1 тыс. — девятиклассников и 3,6 тыс. — одиннадцатиклассников. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане информатика вошла в топ-5 предметов для сдачи экзаменов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ В Татарстане информатика вошла в топ-5 предметов для сдачи экзаменов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В Татарстане информатика заняла четвертое место по популярности для сдачи ОГЭ, уступив обязательным русскому языку и математике, а также географии. ЕГЭ по этому предмету будут сдавать 22% всех выпускников республики.

За прошлый год учебные заведения выпустили более 2,8 тыс. ИТ-специалистов, а учреждения среднего профобразования — еще 829 выпускников.

Анна Кайдалова