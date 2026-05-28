Зарплатную гонку притормозили

В Уральском федеральном округе (УрФО) наибольшую нехватку кадров фиксируют в рабочих профессиях, сфере линейных работников на предприятиях, а также на местах с неквалифицированным трудом. Безработица в округе сохраняется на уровне 2,1%, при этом работодатели перестают конкурировать за найм сотрудников и повышать зарплаты. Рынок переориентируется на удержание кадров и альтернативные решения по найму: привлечение возрастных сотрудников, студентов, а также переход на гибкую занятость вместо полной.



В Уральском федеральном округе (УрФО) наибольшая потребность у предприятий возникает в линейных работниках, а также в сотрудниках на позициях с неквалифицированным трудом. В «Авито.Работа» сообщили, что в округе за год число резюме рабочих и линейных специалистов выросло в 2,28 раза, а зарплатные ожидания — на 19%. В топ-5 профессий, где сильнее всего выросло число вакансий за год, вошли работники склада (+174%), операторы пункта выдачи заказов (+70%), работники кухни (+45%), разнорабочие (+42%) и работники торгового зала (+18%). Наибольший прирост зарплатных предложений в УрФО наблюдается в следующих отраслях: техническое обслуживание, ремонт техники и оборудования (+64%), строительство промышленных и инфраструктурных объектов (+36%), банковские и финансовые услуги (+25%), добыча полезных ископаемых (+22%), транспортное машиностроение (+15%).

Как заявил руководитель по работе с инвесторами и рынкам капитала HeadHunter Тельман Шаганц, на кадровом рынке сложилась нетипичная ситуация: безработица остается на крайне низком уровне (2,1%), при этом число активных вакансий снизилось за год на четверть, а число активных резюме выросло на 36%. К наиболее востребованным специальностям, по данным компании, относятся врачи, администраторы магазинов и торговых залов, продавцы и повара.

Экономист Наталья Зубаревич на форуме «Финмаркет» объясняла, что ситуация с безработицей в ближайшее время не изменится из-за демографических причин. При этом рынок труда меняется и из «рынка работника» вновь превращается в «рынок работодателя»: зарплатная гонка затормаживается, а предприятия делают упор на удержание работников, а не найме.

В частности, многие работодатели практикуют частичную занятость, которая позволяет закрепить за собой работника, при этом не выплачивая ему полную сумму зарплаты.

В «Авито.Работа» отмечают несколько тенденций, которые помогают работодателям закрывать вакансии на фоне безработицы. Первая тенденция – работодатели стали расширять границы найма и готовы принимать на работу сотрудников старше 45 лет и студентов. Так, в УрФО количество резюме от кандидатов 45+ на позицию повара выросло на 193%, продавца-консультанта — на 73%, бухгалтера — на 49%. Студенты стали чаще рассматривать вакансии повара (на 155%), бариста (на 61%), менеджера по продажам (на 24%). Господин Шаганц также отметил, что работодатели прекращают массовый наем и конкуренцию за сотрудников на рынке и переходят к стратегии удержания их на рабочем месте.

При этом, по оценке hh.ru, молодым кандидатам наиболее актуальны вакансии менеджера по продажам и менеджера по работе с клиентами (7%), администратора (5%), а также продавца-консультанта, продавца-кассира, официанта, бармена, бариста, упаковщика, программиста, разработчика, разнорабочего, дизайнера, художника и других (по 2%).

«С приходом в компанию нового поколения сотрудников основной акцент смещается в сторону профессионального обучения и переобучения, что позволяет молодым специалистам быстрее адаптировать полученные знания к актуальным бизнес-задачам. Вторым важным направлением становится создание возможностей для профессионального развития и карьерного роста — как по горизонтали, так и по вертикали. Согласно опросам, молодые специалисты чаще теряют интерес к работодателям, если не видят перспектив развития внутри компании»,— уточнили в оценке hh.ru.

Кроме того, работодатели готовы все чаще привлекать сотрудников не на постоянную работу, а на подработку.

Как следует из данных «Авито.Работы», 20% жителей Екатеринбурга регулярно подрабатывают, а за год заинтересованность подработкой выросла на 7%. Число пенсионеров, которым интересен этот формат, за год выросло на 22%. Настолько же увеличилось количество подрабатывающих женщин в декрете. По данным сервиса, подработка есть у 45% студентов, еще 34% рассматривают для себя такую возможность. Наиболее часто подработку предлагают грузчикам (рост на 86% за год), работникам торгового зала (+65%), комплектовщикам (+19%). Исполнители за год стали чаще откликаться на позиции водителей-экспедиторов (+230%), курьеров (+62%), работников торгового зала (+27%).

В HeadHunter также отметили, что 18% молодых соискателей ценят четко выстроенный гибридный график, а 19% предпочитают свободное посещение офиса без привязки к конкретным дням. Еще 9% ориентированы на полную удаленку, при этом столько же — на исключительно офисный формат работы.

Анна Капустина