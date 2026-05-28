На вокзале в Швейцарии мужчина с ножом ранил трех человек

В Швейцарии три человека получили ранения при нападении вооруженного человека. Инцидент произошел на железнодорожной станции Винтертур, сообщает Daily Mail.

Пострадали граждане Швейцарии в возрасте 28, 43 и 52 лет, их госпитализировали. Один из них получил серьезные ранения, состояние остальных оценивается как средней тяжести. По информации Daily Mail, нападение совершил 31-летний швейцарец. При атаке он кричал «Аллаху акбар», заявили очевидцы. Мужчину задержали. На данный момент правоохранительные органы рассматривают разные версии произошедшего.

Винтертур — город с населением около 123 тыс. человек. Расположен на северо-востоке Швейцарии недалеко от крупнейшего города страны — Цюриха.