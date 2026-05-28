Под Уфой построят центр помощи бездомным животным за 50 млн рублей

Руководитель АНО «Дом с хвостом» Юлия Гафарова получила участок около села Танайка в Благовещенском районе под строительство центра помощи бездомным животным. Объем вложений в проект оценивается в 50 млн руб., волонтеры рассчитывают получить их с помощью спонсоров.

Площадь приюта составит 9 га. Он рассчитан на 350 собак, 150 кошек и десятки диких животных, сообщает UTV. Госпожа Гафарова считает, что со временем центр станет самоокупаемым.

По словам зоозащитницы, в центре «все будет продумано до мелочей: качество жизни животных, уникальная система адаптации и социализации животных, а также зона для проживания волонтеров, гостей и туристов».

Майя Иванова