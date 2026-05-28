В Ульяновске пресечена деятельность межрегионального канала незаконной миграции

Сотрудники управления ФСБ России по Ульяновской области совместно с коллегами УФСБ России по Республике Коми выявили и пресекли противоправную деятельность преступной группы, организовавшей канал незаконной миграции, сообщило в четверг управление ФСБ по Ульяновской области.

По данным ведомства, задержаны члены организованной группы — жители Краснодара, Комсомольска-на-Амуре и Сыктывкара.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ФСБ было установлено, что фигуранты, действуя в составе организованной группы, учредили на территориях Республики Коми, Ульяновской, Ростовской и Костромской областей организации, от имени которых за денежное вознаграждение в органы внутренних дел подавались ходатайства о привлечении к работам иностранных граждан в качестве высококвалифицированных специалистов, хотя те таковыми не являлись. В результате более 10 иностранцев получили разрешения на въезд в Россию, не имея на то законных оснований.

Участникам группы предъявлено обвинение в организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). В отношении четверых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, один обвиняемый уже отбывает срок за ранее совершенное аналогичное преступление.

Андрей Васильев, Ульяновск