В «ЭР-Телекоме» предложили активнее развивать публичный Wi-Fi

Мобильная и фиксированная сети передачи данных должны дополнять друг друга в случаях отключений, а в общественных пространствах надо активнее развивать открытые сети Wi-Fi. Об этом в интервью РБК заявил глава «ЭР-Телеком Холдинга» Андрей Кузяев.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По словам господина Кузяева, требуется проанализировать опыт, который Россия «получила в экстремальной ситуации, и создать резервирование сетей», расширяя при этом работу сетей публичного Wi-Fi. «Во всех крупных городах мы должны выработать новые стандарты,— рассказал господин Кузяев.— Wi-Fi должен быть резервной системой коммуникации как в публичных местах, так и дома. И если возникают перебои с мобильным интернетом, все должны четко представлять: «Я иду на автобусную остановку, на центральных улицах городов, во всех публичных пространствах — там всегда есть Wi-Fi».

Глава «ЭР-Телеком Холдинга» убежден, что мобильный и фиксированный интернет должны быть взаимозаменяемыми и резервировать друг друга. А в самой отрасли требуется внедрение стандарта работы резервной коммуникации при непредвиденных ситуациях. Это снизит риски от внезапных отключений связи.

«ЭР-Телеком Холдинг» — российская цифровая инфраструктурная компания. Входит в топ-5 телекоммуникационных операторов страны и в топ-3 крупнейших инвесторов Пермского края.