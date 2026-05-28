Япония приманила Филиппины

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший завершает 29 мая четырехдневную поездку в Японию. Она приурочена к 70-летию установления дипотношений между странами. Первый с 2015 года государственный визит филиппинского лидера в Японию ознаменовался не только пышными церемониями и исключительным гостеприимством, но и важным сигналом — Токио рассматривает Манилу в качестве ключевого партнера в области обороны.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший и премьер-министр Японии Санаэ Такаити

Фото: AP

Все последние годы Япония и Филиппины поддерживали неплохую координацию по части обороны и безопасности. Особенно быстро двусторонние связи в этой сфере, а также трехсторонние — с США, являющимися союзником обеих стран,— стали развиваться именно при Маркосе-младшем, который занял куда более жесткую, нежели его предшественник, позицию по отношению к Китаю на фоне морских споров в Южно-Китайском море.

В 2024 году, например, Токио и Манила подписали соглашение, позволяющее их вооруженным силам беспрепятственно посещать, соответственно, Филиппины и Японию для проведения совместных военных учений. Это открыло путь для выделения Японией почти 1,5 тыс. военнослужащих в качестве постоянных участников совместных военных учений. В нынешнем году страны подписали отдельное соглашение об обороне, позволяющее поставлять боеприпасы, топливо, продовольствие и другие предметы первой необходимости своим военным во время проведения совместных учений беспошлинно.

По итогам госвизита Фердинанда Маркоса-младшего в Японию две страны вышли на новый уровень отношений, что, согласно заверениям филиппинского лидера, отражает «исключительный уровень доверия» между странами.

«Для Филиппин, и я считаю, что для Японии тоже, этот момент требует не отступления или колебаний, а более глубокого взаимодействия друг с другом и с партнерами-единомышленниками по всему миру. Именно в этом контексте Филиппины и Япония стремятся поднять наши отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, высшего уровня в нашей дипломатической структуре, и это первый подобный случай для Филиппин»,— отметил Маркос, выступая перед японскими законодателями 27 мая.

28 мая, в ключевой день визита, высокий гость провел переговоры с премьер-министром Японии Санаэ Такаити. Стороны договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества в области обороны и вооружений.

Решили продолжить переговоры о продаже филиппинской стороне нескольких эсминцев класса Abukuma, оснащенных орудиями и пусковыми системами противокорабельных ракет, и учебно-тренировочных самолетов TC-90 ВМС Японии.

Ранее министр обороны Филиппин Жилберто Теодоро-младший, который в начале мая наблюдал за совместными с японцами учениями, также выразил заинтересованность в ракетах класса «земля-корабль» Type-88. А Маркос-младший накануне отъезда в Токио говорил журналистам, что, помимо ракет и самолетов, намерен обсудить потенциальный импорт еще и японских радиолокационных систем.

Токио, скованный своей пацифистской послевоенной конституцией, только в апреле отменил запрет на экспорт летального оружия. Это изменение было крайне настороженно, если не сказать враждебно, встречено Китаем (который Япония, Филиппины и ряд других стран региона преимущественно держат в уме, расширяя сотрудничество в области обороны). Но оно точно обрадовало Филиппины, первыми заявившими о своем интересе к приобретению ряда категорий японских вооружений.

В ходе переговоров 28 мая лидеры выразили решимость выйти в ближайшем будущем на соглашение об обмене военной разведывательной информацией, что позволит, в свою очередь, укрепить и трехстороннее военное сотрудничество обеих стран с США.

Поскольку визит президента Маркоса-младшего, первый с 2015 года, был приурочен к 70-летию установления дипотношений и отчасти связан с тем, что в этом году Филиппины председательствуют в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, его постарались встретить с максимальной пышностью.

Это включало общение филиппинского лидера и его супруги с императорской четой Японии, вручение гостю императором Нарухито высшей награды страны — Большого кордона Верховного ордена Хризантемы и, наконец, банкет в императорском дворце, в котором впервые участвовал принц Хисахито, 19-летний сын наследного принца и наследной принцессы.

Наталия Портякова