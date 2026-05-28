Выручка БСК в первом квартале увеличилась на 10%

В первом квартале этого года выручка АО «Башкирская содовая компания» (БСК, входит в АО «Росхим») составила 16,4 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 10,2%, следует из промежуточной отчетности предприятия.

Рост выручки связан с увеличением объемов реализации основной продукции, в том числе дочерних компаний. Себестоимость продаж выросла на сопоставимую величину. Компания в 1,26 раза увеличила коммерческие расходы, которые превысили 740,2 млн руб. В то же время на 10% уменьшились управленческие расходы, до 749 млн руб.

АО «Башкирская содовая компания» является крупнейшим в России производителем кальцинированной и пищевой соды. Основные производственные активы компании расположены в Стерлитамаке.

