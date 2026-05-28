Сотрудник предприятия в Забайкалье нанес ущерб бюджету и «Росатому» на 64 млн рублей

Сотрудники УФСБ России по Забайкальскому краю задержали руководителя одного из подразделений Приаргунского производственного горно-химического объединения (ПАО ППГХО, входит в структуру «Росатома»). Как сообщает пресс-служба ведомства, его подозревают в превышении должностных полномочий, повлекших ущерб в особо крупном размере. СУ Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю возбудило и расследует уголовное дело по ст. 286 УК РФ.

По версии следствия, по договору о поставке вентиляторной установки подозреваемый подписал фиктивный акт приемки-передачи выполненных работ, хотя фактически они не проводились. Оборудование должно было обеспечить работоспособность вводимого в эксплуатацию нового объекта ПАО ППГХО по инвестиционному проекту. Ущерб на сумму свыше 64 млн руб. был причинен бюджету и госкорпорации «Росатом».

Уточняется, что по месту работы и жительства подозреваемого проведен обыск. ПАО ППГХО является градообразующим для города Краснокаменск, одним из крупнейших в мире и самым крупным в России уранодобывающим предприятием.

Влад Никифоров, Иркутск