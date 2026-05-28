В Казани возбудили уголовное дело после ДТП с двумя автобусами

После ДТП на Горьковском шоссе в Казани с участием двух пассажирских автобусов возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

По данным ТАСС, за медицинской помощью обратились 10 человек. Все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, тяжелых травм не зафиксировано.

Среди пострадавших — четверо детей, их доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу, состояние оценивается как удовлетворительное. На месте происшествия работали пять бригад скорой помощи.

Анна Кайдалова