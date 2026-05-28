По делу о взрыве дома в Нижнем Тагиле суд допросил 73 потерпевших

В Дзержинском районном суде Нижнего Тагила продолжается рассмотрение уголовного дела о взрыве газа в жилом доме на улице Сибирской, произошедшем в августе 2024 года. На данный момент уже допрошены 73 потерпевших и девять свидетелей, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Суды Свердловской области Фото: Суды Свердловской области

Среди допрошенных — пять сотрудников АО «ГАЗЭКС», а также анестезиолог-реаниматолог Территориального центра медицины катастроф. Кроме того, показания дала одна из потерпевших, которая одновременно проходит по делу свидетелем: как собственница квартиры во взорвавшемся доме она признана потерпевшей, а как фельдшер скорой помощи, участвовавшая в спасении пострадавших, — свидетелем.

Фигурантами дела являются трое сотрудников АО «ГАЗЭКС». Они обвиняются в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности тяжкий вред здоровью и смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ), а также в уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере (ст.168 УК РФ). Кроме того, обвинение предъявлено собственнице квартиры, где, по версии следствия, произошла утечка газа. Ей вменяют причинение смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ), причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ) и повреждение имущества по неосторожности (ст.168 УК РФ).

Суд исследовал 36 томов письменных материалов дела, включая заключение взрывотехнической экспертизы. Подсудимые вину не признают. Судебное следствие продолжается, следующее заседание назначено на 1 июня.

Взрыв газа в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошел около полудня 1 августа 2024 года. В результате обрушились два из шести подъездов дома, погибли 11 жильцов дома, в том числе шесть детей. Еще 12 жильцов получили ранения. По данным прокуратуры региона, было разрушено 25 квартир, собственниками которых были 36 человек. Вскоре наполовину разрушенный дом полностью снесли. Ущерб городу оценили более чем в 230 млн руб.

Первое заседание по делу состоялось 1 апреля. Из-за большого числа слушателей процесс начался во Дворце культуры имени Ивана Окунева.

Подробнее об этом в материале «Ъ-Урал» — «Правосудие пришло в Дворец культуры»

Полина Бабинцева