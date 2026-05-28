Губернатор поручил мэру Перми бороться с одуванчиками

Сегодня на заседании правительства Пермского края мэр Перми Эдуард Соснин доложил информацию о благоустройстве краевой столицы. Он рассказал, что на территории Перми расположено 206 объектов озеленения общего пользование. На их содержание выделено 437 млн руб., что в два раза выше, чем годом ранее. В следующем году эта цифра вырастет до 850 млн руб.

В благоустройстве города используется мобильное и, с этого года, вертикальное озеленение. «Ассортимент растений включает декоративно-цветущие и декоративно-лиственные виды, такие как петуния, ипомея, дихондра серебристая, вейник остроцветковый и другие культуры»,— пояснил градоначальник. Он также рассказал о ремонте скверов и благоустройстве долин малых рек.

«Городская среда — то, где не может быть мелочей. Каждый раз вам об этом говорю. И вопросы благоустройства, глобальных изменений, строительство набережных может быть нивелировано отсутствием надлежащего содержания этих объектов. Я всегда говорю: не можем содержать — не надо благоустраивать и строить»,— прокомментировал доклад мэра губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он обратил внимание, что помимо перечисленных мэром растений, «которые будут радовать жителей и гостей столицы», есть одуванчики. «Давайте мы с одуванчиками поборемся, пожалуйста. Прошу этим позаниматься»,— подчеркнул он.