Жителя Башкирии признали виновным в содействии терроризму

Центральный окружной военный суд признал виновным 23-летнего жителя села Иглино в содействии террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Подсудимого оштрафовали на 350 тыс. руб. и запретили администрировать сайты и каналы в интернете в течение двух лет.

По данным пресс-службы УФСБ по Башкирии, с мая по сентябрь 2025 года подсудимый размещал в Telegram комментарии, в которых экспертиза выявила оправдание деятельности украинского военизированного объединения, признанного террористическим.

Олег Вахитов