В Уфе открыли памятник святителю Луке Крымскому

В Уфе на территории Республиканской клинической больницы имени Куватова открыли памятник святителю Луке Крымскому. В церемонии участвовали помощник президента России Владимир Мединский, глава Башкирии Радий Хабиров, телеведущий Павел Астахов и другие.

Владимир Мединский отметил, что открытие памятника не должно вести к созданию кумира, но выразил надежду, что монумент станет началом создания мемориального места для всех врачей, работающих в регионе, и призвал установить памятные доски другим выдающимся медикам.

Памятник освятил митрополит Филарет.

Святитель Лука Крымский (Валентин Феликсович Вейно-Ясенецкий, 1877–1961) был хирургом, ученым и богословом. Он оставил 55 трудов по хирургии и анатомии, десять томов проповедей и богословский труд «Дух, душа и тело».

