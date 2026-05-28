10 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Казани

На Горьковском шоссе в Казани столкнулись два пассажирских автобуса. Пострадали 10 человек, среди них — четверо детей, сообщила пресс-служба Минздрава Татарстана. Тяжело раненых в их числе нет.

На месте ЧП работают пять бригад скорой помощи. Пострадавших детей доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное, передает ТАСС.

По факту аварии возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, следует из сообщения СУ СКР по республике. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств ДТП. Решается вопрос о назначении экспертиз.