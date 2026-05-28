В Александровске мать осуждена за истязание несовершеннолетней дочери

Александровский суд Пермского края вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвинявшейся в истязании, совершенном в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в материальной и иной зависимости от виновного. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как установило следствие, обвиняемая на протяжении восьми месяцев неоднократно наносила побои своей несовершеннолетней дочери, от чего девочка испытывала нравственные и физические страдания, вызванные болью и чувством страха перед своей матерью.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил подсудимой наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года и возложением определенных обязанностей.