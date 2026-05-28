В Башкирии ожидаются высокая пожарная опасность, грозы и шквалистый ветер

29 мая в Башкирии ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность, сообщает Башгидрометцентр. Ветер будет юго-западный 7-12 м/с, днем местами порывы достигнут 15-20 м/с. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, ночью и днем пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы.

Ночью температура воздуха опустится до +5,+10°, днем — поднимется до +15,+20°.

На некоторых участках дорог из-за осадков ухудшится видимость до 1-2 км, ночью и утром в тумане — до 500-1000 м.

Майя Иванова