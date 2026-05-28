В Москве введут только половину от заявленного объема офисов

В Москве до 2028 года введут в эксплуатацию 2,1 млн кв. м офисный помещений — только 52% от совокупного объема площадей, заявленных девелоперами. Об этом рассказала член совета директоров, руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова на конференции ИД «Коммерсантъ». По ее словам, объемы нового строительства остаются высокими, однако рост его стоимости и конкуренция между застройщиками сильно влияют на реализацию новых проектов.

По прогнозам IBC Real Estate, ввод офисов в 2026 году составит 875 тыс. кв. м, в 2027 – 461 тыс. кв. м, в 2028 – 789 тыс. кв. м. При этом спрос на такую недвижимость продолжает снижаться: в 2026 году консультанты ожидают сокращения объемов сделок в данном сегменте в Москве до 1,2 млн кв. м против 1,4 млн кв. м годом ранее. Как отметила госпожа Белова, уровень вакансии в этом году может вырасти на 2 п. п. год к году, до 7,3%. Тем не менее доля свободных площадей в ключевых деловых районах продолжает оставаться на минимальном уровне, добавила она.

Как писал «Ъ», несмотря на увеличение объема предложения, на рынке офисной недвижимости Москвы не хватает качественных объектов. На современные здания приходится лишь около 10% свободных площадей, из-за чего спрос все чаще смещается в сторону строящихся офисов, часть которых законтрактовывается еще до ввода. Компании все чаще конкурируют не столько за лучшие условия, сколько за сам доступ к качественным офисам — как для аренды, так и для покупки.