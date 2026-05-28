АдГ хочет продвигать «народное искусство» в противовес «дегенеративному»

Германская крайне правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) хочет поддерживать «народное искусство» и архитектуру в традиционном немецком стиле, противопоставляя их «дегенеративным (явлениям.— “Ъ”) современности». Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) пишет об этом на примере земли Мекленбург—Передняя Померания, где в сентябре пройдут земельные выборы.

По большинству опросов, АдГ лидирует в этой земле с рейтингом 36%. Как пишет FAZ, пункты о поддержке «народного искусства и архитектуры» включены в предвыборную программу АдГ в Мекленбурге—Передней Померании. Ожидается, что собрание местного отделения партии примет программу уже на этой неделе, а дальше она будет использоваться в предвыборной агитации.

FAZ цитирует одного из руководителей АдГ в этой земле — Торе Штайна, который говорил о необходимости противодействовать «дегенеративным (явлениям.— “Ъ”) современности». Газета отметила, что это похоже на борьбу с «дегенеративным искусством» в нацистской Германии. АдГ хочет прекратить правительственную поддержку культурных проектов, которые она считает идеологически мотивированными.

Как пишет FAZ, такая позиция вызывает беспокойство многих местных деятелей культуры. «Если бы финансирование со стороны земли прекратилось, это бы сильно на нас сказалось»,— цитирует газета руководительницу культурного проекта «Замок Брелин» Катарину Хуземанн. «Мы считаем крайней сомнительной любую партийно и политически мотивированную постановку культурных, в том числе архитектурных, целей»,— отметил глава Архитектурной палаты земли Кристоф Мейн.

Яна Рождественская