На восстановление сибирских лесов выделят 918 млн рублей

Объем финансирования на восстановление лесов в Сибирском федеральном округе (СФО) в 2026 году составит 918,2 млн руб. В сравнении с 2025 годом этот показатель увеличен вдвое, сообщил журналистам начальник департамента лесного хозяйства по СФО Михаил Карнаухов.

По его словам, средства будут направлены, в том числе, на приобретение техники, а также на модернизацию объектов лесного семеноводства. Кроме того, планируется создание новых питомников и приобретение тепличных комплексов. Планируется восстановить 319,5 тыс. га лесов. Из них искусственное лесовосстановление займет 31,3 тыс. га.

Глава департамента добавил, что Иркутская и Томская области, а также Красноярский край стали лидерами по лесовосстановлению в СФО.

