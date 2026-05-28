Экс-сотрудника ЦРУ обвинили в краже у ведомства золотых слитков на $40 млн

ЦРУ, ФБР и Минюст США обвинили бывшего высокопоставленного сотрудника ЦРУ Дэвида Раша в краже у ведомства 303 золотых слитков общей стоимостью более $40 млн. Как сообщает The Washington Post (WP), все похищенное было обнаружено в ходе обыска у него дома. Господину Рашу также вменяется фальсификация данных об образовании и военной службе.

Дэвид Раш до недавнего времени работал на руководящей должности в департаменте ЦРУ по науке и технологиям, занимающемся разработкой высокотехнологичного оборудования для секретных операций ведомства, и имел доступ к секретным документам. Как показала внутренняя проверка, с ноября 2025 года по март 2026 года Раш неоднократно обращался к руководству ЦРУ с запросом о выдаче золотых слитков и значительных сумм в иностранной валюте «на оплату связанных с работой расходов».

С этими данными ЦРУ обратилось к ФБР для проведения расследования. По итогам расследования Дэвид Раш был задержан у себя дома в Александрии (штат Виргиния) 18 мая. При обыске наряду с золотыми слитками у него нашли около $2 млн наличными, а также 35 люксовых часов, большинство из них марки Rolex. Дальнейшие проверки показали, что Дэвид Раш лгал ведомству, будто получил степень бакалавра в Клемсонском университете и степень магистра в Политехническом институте Ренсселера. Кроме того, оказалось, что Раш получил от ЦРУ $77 тыс. на оплату военных отпусков, хотя с 2015 года уже не является военнослужащим.

В настоящий момент Дэвид Раш находится под стражей Службы маршалов США в ожидании заседания суда по мере пресечения, которое назначено на 5 июня.

Алена Миклашевская