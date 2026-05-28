Импортерам меняют правила

Импортеры с 1 июня должны будут сообщать о поставке налоговикам и авансом вносить обеспечительный платеж за товар. Речь идет о сумме акцизов и НДС, и затронет новое правило автомобильные грузы из стран ЕАЭС. Так власти хотят исключить неуплаты косвенных налоговых сборов и побороть серые поставки. Кому от нововведения будет лучше? И стоит ли ожидать новых очередей на границе?

Сроки внедрения нового механизма с обязательным внесением обеспечительного платежа по НДС и акцизам не раз переносились. Но теперь система подтверждения ожидания товаров (СПОТ), по заверениям ФНС, начинает действовать в полном объеме. Звеньев в цепочке много, ошибка чревата недопуском автомобиля с грузом в Россию, говорит директор по налогам «ТеДо» Ирина Цыганкова:

«При поставках товаров из Казахстана, Беларуси, Киргизии и Армении потребуется специальный документ. После его оформления налоговая служба должна будет передать российскому покупателю специальный QR-код. Затем этот код необходимо предоставить перевозчику. Водитель автомобиля, пересекающего границу, по требованию должен будет предъявить QR-код представителям таможенных органов. Мобильные группы таможни будут периодически патрулировать приграничные территории и проводить проверки».

За нарушения требований закона предусмотрена ответственность. Поэтому если поставка ожидается в первый день лета, нужно резко ускориться, продолжает Ирина Цыганкова:

«Сделать заказ, быстро найти перевозчика и больше ничего не предпринимать теперь уже не получится. Для многих компаний это означает серьезную перестройку бизнес-процессов. Прежде всего потому, что деньги на уплату налога теперь придется изыскивать заранее, а не ждать конца месяца, когда обычно появляется возможность перечислить средства в бюджет. Исключение составят только отдельные категории налогоплательщиков, для которых предусмотрены специальные условия. Кроме того, участники рынка готовятся к тому, что ситуация на границах также может измениться».

С начала апреля систему тестировали в добровольном порядке, и инициатива шла отнюдь не от партнеров по ЕАЭС, обращает внимание независимый эксперт в области логистики и транспорта Кирилл Латинский:

«СПОТ, по сути, представляет собой элемент недобросовестной конкуренции. Государство в лице ФНС освобождает от уплаты обеспечительных платежей крупнейших налогоплательщиков, уполномоченных экономических операторов и различные электронные площадки. При этом сама инициатива полностью исходит от России.

На фоне значительного дефицита бюджета это выглядит как один из способов усиления фискальной нагрузки. Бороться с серым импортом, безусловно, не просто нужно, а необходимо. Однако у многих возникает вопрос: почему этой проблемой не занимались еще десять лет назад?»

Конечному потребителю стоит приготовиться к изменениям в цене. То, что прежде приходило с дисконтом, теперь скидку частично потеряет, продолжает Кирилл Латинский. По его словам, серые поставщики с высокой степенью вероятности ищут схемы обхода СПОТа:

«Что мешает экономическим преступникам создавать в России различные ООО, уведомлять через систему СПОТ налоговую о планируемых поставках в адрес этих юрлиц, вносить обеспечительные платежи, завозить товары в страну, а затем просто бросать такие компании в прямом смысле слова?»

Если задержки и возникнут, то лишь на короткий срок, считает вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров, управляющий партнер «Лекс Альянс» Артур Леер:

«Постоянный перенос сроков внедрения лишний раз говорит о том, что государство внимательно контролирует процесс, в том числе его техническую составляющую. Безусловно, на первых этапах возможны определенные задержки, однако постепенно будут выстроены четкие и устойчивые цепочки поставок».

Если для менеджеров все понятно, то на земле за грузы будет отвечать перевозчик. И здесь, как это часто бывает, в документ может пробраться коварная опечатка. Фамилии, договоры, контракты, спецификации, разрешительные документы, даты ввоза, номер фуры. Одна неверная цифра и пиши пропало. Но где наша не пропадала.

Станислав Крючков