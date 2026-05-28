В Самаре проверяют деятельность департамента спорта из-за коррупции в спортшколе

Министерство спорта правительства Самарской области и прокуратура Самары проводят проверку деятельности МБУ ДО «Спортивная школа №16». В марте текущего года с поста директора учреждения в связи с утратой доверия и коррупционными нарушениями была уволена Марина Самарцева. Она не предоставила полные и достоверные сведения о собственных доходах и имуществе, занизив цифры в десятки раз.

В надзорных органах предполагают, что лишившаяся должности экс-руководитель продолжает контролировать деятельность спортшколы. В частности, на должность заместителя учреждения трудоустроена дочь бывшего директора Анастасия Гяч-Самарцева. «Поводом для проверки также стали жалобы родителей на многочисленные поборы без предоставления отчетности. Причем в спортшколе практикуют сбор наличных денежных средств»,— уточняют в надзорном органе.

Марина Самарцева была уволена за нарушение ст. 8 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Ранее специальная комиссия городской администрации рекомендовала экс-руководителю спортшколы принять меры по предотвращению конфликта интересов, поскольку в этом же учреждении были трудоустроены ее муж Михаил Гяч, а также дочь Анастасия Гяч-Самарцева.

Проверка проводится и в отношении руководителя департамента физической культуры и спорта администрации Самары Дмитрия Чеканова, который и согласовал новую должность дочери Марины Самарцевой. Сам чиновник заявил «Ъ-Волга», что комментировать эту ситуацию не будет.

Евгений Чернов