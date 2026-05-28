Как площадь 42 футбольных полей: за прошлый год ПЗСП переработал свыше 300 тыс. квадратных метров стеклоизделий

Итогом работы стекольного направления АО «ПЗСП» за 2025 год стал рекордный объем производства – более 300 тыс. кв. м стекла компания переработала и поставила на строительные объекты и площадки Пермского края и клиентам по всей России. Масштабы производства действительно впечатляют. Для сравнения: 300 тыс. кв. м – это площадь 42 футбольных полей.

Высокие показатели достигнуты благодаря планомерной модернизации производственных мощностей цеха изделий из стекла. Сегодня компания оказывает услуги по комплексной обработке светопрозрачных конструкций на передовом оборудовании. Технологический цикл включает высокоточную нарезку, шлифовку и полировку кромок, закалку и другие виды услуг. Недавний запуск нового станка для прямолинейной обработки и притупления кромки позволил существенно нарастить общую производительность участка при стабильно высоком качестве готовой продукции.

Главным технологическим достижением прошлого года для ПЗСП стал запуск производства пожаростойкого закаленного стекла «Термолайн» толщиной 6 и 8 мм. Новая продукция отвечает классу огнестойкости E60, что подтверждено официальными сертификатами. Стекло сохраняет целостность и успешно сопротивляется воздействию огня в течение 60 минут. Данный показатель делает его незаменимым элементом безопасности в зданиях различного назначения.

Линейку высокотехнологичной продукции предприятия продолжает стемалит – прочный материал из закаленного стекла, покрытый с одной стороны непрозрачной керамической краской. Продукт, выпускаемый заводом с 2014 года, сочетает в себе эстетичность с повышенной безопасностью: при повреждении он не образует острых осколков. Это позволяет применять его на любой высоте для облицовки вентилируемых фасадов.

Компания также активно производит триплекс – безопасное многослойное стекло толщиной от 6 до 40 мм, способное выдерживать значительные внешние нагрузки и улавливать осколки при ударе за счет прочной полимерной пленки. В прошлом году компания получила сертификат соответствия на класс защиты СМ4 на стекло толщиной от 4 мм и более.

В этом году цех изделий из стекла наладил выпуск современных шумозащитных окон «Акустик» от ПЗСП. Благодаря специальной изоляционной пленке и заполнению камер специальным безопасным газом они снижают уровень уличного шума до необходимых значений, параллельно повышая теплотехнические свойства. Остекление уже активно внедряется на строительном объекте компании ЖК «Три Девятых» на ул. Кронштадтской, 39, гарантируя жителям защиту от внешнего шума.

ПЗСП остается ведущим предприятием по обработке изделий из стекла, ежегодно повышая свою конкурентоспособность и предлагая передовую качественную продукцию по выгодным ценам и с маркировкой по ГОСТу.

Застройщик: ООО «Спецстрой ПЗСП-Кронштадтская». Проектная декларация – на сайте наш.дом.рф. АО «ПЗСП» – российская строительная компания и крупный производитель строительных материалов, входящий в первую тройку застройщиков Пермского края. Предприятие является крупнейшим в регионе производителем изделий из газобетона и ведущим поставщиком современных решений в сфере обработки промышленного стекла. АО «ПЗСП» занимается изготовлением конструкций из ПВХ, стеклопакетов различного назначения и закаленного стекла. Компания предоставляет услуги по комплексной обработке стекла: нарезка стекла, шлифовка и полировка внешних и внутренних кромок, закалка стекла, фрезерование, технические вырезы, сверление и зенкование отверстий, стемалит (обратнокрашенное стекло).

