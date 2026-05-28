В Башкирии средний размер кредита на товары за год снизился на 11%

В апреле этого года в Башкирии средний размер POS-кредитов (оформляются в магазинах) составил 56,9 тыс. руб. Это на 11% меньше, чем в аналогичный период 2025 года (63,9 тыс. руб.), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Самый большой средний размер выданных POS-кредитов среди 30 регионов отмечался в Москве (76,6 тыс. руб.), Московской области (74,8 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (73,1 тыс. руб.), Ленинградской (66,8 тыс. руб.) и Тюменской (64,9 тыс. руб.) областях.

Наименьший показатель среднего чека POS-кредитов был в Саратовской области (54,5 тыс. руб.), Ставропольском крае (55,6 тыс. руб.), Воронежской (55,7 тыс. руб.), Иркутской (56,2 тыс. руб.) и Оренбургской (56,6 тыс. руб.) областях.

Самое заметное сокращение среднего размера товарного кредита за год зафиксировано в Дагестане (-26,3%), Удмуртии (-13,7%), Краснодарском крае (-11,2%), Башкирии (-11,0%) и Москве (-9,7%). Единственный регион, где средний размер POS-кредитов за год увеличился, — Самарская область (+0,9%).

В среднем по стране размер товарных кредитов составил 61,8 тыс. руб. — на 7,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в апреле 2025 года — 66,8 тыс. руб.).

Майя Иванова