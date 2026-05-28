Гибридный внедорожник Deepal G318 умеет разворачиваться на месте как танк. Буквально: электроника крутит колеса по одному борту вперед, по другому — назад, и пятиметровый автомобиль вращается вокруг собственной оси. На снегу, в грязи, на песке. Довольно редкая функция вообще и для внедорожников в частности. Поэтому я убежден, что ее активацию логично вывести на главный дисплей, а то и назначить для этого отдельный физический тумблер.

Но пока ее придется поискать в слоях интерфейса головного устройства. Как и настройки зеркал или переключение режимов «Комфорт», «Спорт» и «Свой». Вероятно, где-то там глубоко есть и регулировка столь важного для гибрида инструмента — рекуперации. Но мне не удалось найти ее ни в одном из уголков меню.

В топовой комплектации «Эверест» у внедорожника суббренда Changan есть пневматическая подвеска. За ее работу отвечают умные алгоритмы, которые обрабатывают информацию с камеры и успевают среагировать на дорожный рельеф. Так быстро и точно, что меняют ощущение класса машины в лучшую сторону. Удивительно, я бы даже сказал странно, что в 2026 году такая простая вещь, как встроенный видеорегистратор, не является опцией по умолчанию для всех новых машин. Это по-прежнему скорее щедрость производителя. И владельцам Deepal G318 в этом плане повезло. Нужна только своя карта памяти, и информация сразу со всех камер будет фиксироваться.

А вот в самом частом взаимодействии автомобиля и пользователя разработчики подкачали. Функция CarPlay доступна только по кабелю. А Android Auto на момент теста был недоступен вовсе. Обещают добавить в обновление прошивки. С другой стороны, хвататься за смартфон в дороге опасно. А с Deepal G318 можно и поговорить. Голосовой помощник распознает элементарные команды на русском языке. Пусть и закончит диалог фразой «я ушла» — мужским голосом.

Создатели подумали о практичном комфорте. У машины есть специальные режимы для мойки, зимнего времени и кемпинга. В последнем, например, внедорожник складывает сиденья почти в горизонталь, закрывает шторку панорамной крыши и выводит на экран заставку с палаткой у горного озера. Для отдыха на природе и комфортной езды в темное время разработчики предусмотрели светодиодные прожекторы в передней части рейлингов. Они сертифицированы с завода и готовы освещать 250 метров пути перед машиной.

Александр Леви