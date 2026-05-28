Количество правонарушений таксистов в Москве в 2025 году выросло на 30,5%

Количество административных правонарушений, совершенных водителями такси в Москве, в 2025 году составило почти 14 тыс., увеличившись на 30,5% год к году. Это следует из подсчетов МАДИ, которые обнародовал первый замначальника инспекции Михаил Устинов на конференции «Современное такси».

Аварийность в сегменте перевозок легковым такси снизилась на 6,5%, число пострадавших в ДТП с участием такси — на 5,1%, число погибших — на 30,4%.

Всего в Москве, по данным начальника управления развития таксомоторных перевозок дептранса столицы Сергея Алексюка, пассажиропоток в такси составляет 1,67 млн человек в сутки. В городе 250 тыс. аттестованных водителей, 207,6 тыс. автомобилей и 46 тыс. зарегистрированных перевозчиков.

