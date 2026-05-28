Правительство Нижегородской области в сложных экономических условиях вынуждено откладывать реализацию многих инфраструктурных проектов развития. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил во время выступления перед депутатами регионального законодательного собрания 28 мая 2026 года.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

— Финансовая ситуация сейчас очень тяжелая. Мы оптимизируем и сокращаем расходы. Еще при формировании регионального бюджета на 2026 год мы предусмотрели значительные меры по оптимизации расходов, общий объем которой составил 23 млрд руб.

Работа по консолидации бюджета будет продолжена. Связано это с тем, что прибыль нижегородских предприятий значительно сократилась. Это повлекло за собой снижение поступлений налога на прибыль в региональный бюджет. Кроме того, наши задачи по поддержке СВО становятся все более масштабными, и нам нужно больше концентрироваться на этой работе.

В первую очередь, оптимизация расходов будет происходить за счет управленческого аппарата, повышения эффективности работы государственных и муниципальных учреждений. В 2025 году собственные расходы бюджета были снижены относительно первоначального уровня на 14 млрд рублей, по первоначальному бюджету 2026 года — еще на 4 млрд рублей.

Мы вынуждены откладывать проекты развития, но при этом неукоснительно стоим на позиции выполнения всех социальных обязательств, в том числе перед участниками СВО и их близкими. Проводим индексацию всех необходимых выплат. Будем и дальше расширять нашу социальную сферу, строить медицинские учреждения и спортивные сооружения. В первую очередь — в рамках нацпроектов. Продолжим работу по повышению рождаемости и сохранению населения.

Крайне важно сохранить потенциал нашей экономики через повышение производительности труда, дальнейшее улучшение инвестиционного климата и внедрение передовых и цифровых технологий.