Их утро встречает кортежем

Утром 28 мая в Астане с церемонии официальной встречи во Дворце независимости начался государственный визит Владимира Путина в Казахстан. Подробности зафиксировал специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников.

Встреча была организована на высоком художественном уровне. Во Дворце независимости, где собрались члены делегаций, всем было скучновато в ожидании президентов. Да еще и сам дворец угнетает своими размерами, то есть его величие в какой-то момент начинает работать, такое впечатление, против него.

Это не такое уж новое архитектурное произведение, ему больше десяти лет, но вот уже потребовалась реновация, так что и кажется, что мы приехали в новое здание, до этого не использовавшееся. Но нет, месяц назад тут уже был президент Турции Реджеп Эрдоган, а еще раньше — президент Кении.

Просто все привыкли, что двусторонние визиты начинаются в резиденции президента Казахстана «Акорда», но и там сейчас ремонт. Наследство президента Назарбаева нуждается в обновлении.

Так вот, скучновато было до тех пор, пока на огромном экране во всю стену чудовищных размеров не начали вдруг транслировать движение кортежа Владимира Путина по улицам Казахстана.

Улицы были пустынны так же, как и коридоры Дворца независимости, и кортеж мог проехать, по-моему, по любому из них.

Теперь членам делегации, как и журналистам, было чем утешиться. Все стали смотреть за кортежем. Движение было снято красиво, ничего не скажешь. Владимира Путина последний раз так снимали на его собственной инаугурации, и тоже, кстати, в мае.

Камеры на дронах в воздухе, камера на асфальте (перед ней живописно разъезжаются мотоциклисты), истребители в небе оставляют за собой широкий бело-сине-красный цвет (такого не увидишь теперь и на парадах в Москве)...

Внутри помещения играют гимны, и каждый член казахстанской делегации привычно держит руку на сердце... Сердца стучат.

Эти переговоры не могли сложиться неудачно.