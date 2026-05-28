С банков снимут лишние обязанности

Депутаты предлагают снять с банков обязанность отправлять в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) запросы граждан о том, в каком бюро находятся их кредитные истории. Эта функция не свойственна кредитным организациям, но они вынуждены нести расходы на поддержание инфраструктуры, которые для малых и средних банков довольно обременительны.

В Госдуму внесен законопроект с поправками к закону о кредитных историях, который предполагает исключить банки из числа каналов, через которые может быть отправлен запрос в ЦККИ для получения информации о БКИ, в котором хранится кредитная история. Как отмечается в пояснительной записке, количество обращений в банки клиентов за такой информацией снижается.

«Притом что эта функция не свойственна кредитным организациям, они продолжают нести расходы на эксплуатацию информационных систем, обучение и оплату труда сотрудников»,— отмечают депутаты. Причем у клиентов есть другие варианты получения этой информации, в том числе через единый портал «Госуслуг», МФЦ, сайт ЦБ.

Законопроект решает техническую, но важную задачу — убрать для банков обязанность поддерживать отдельные каналы взаимодействия с ЦККИ, которые дублируют соответствующие сервисы на портале «Госуслуг» и в МФЦ, отметил автор законопроекта председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Для банков — это вопрос эффективности и снятия излишней административной нагрузки, когда ради редких обращений приходится поддерживать актуальные регламенты и функционирование отдельного канала обмена информацией»,— пояснил Анатолий Аксаков.

У банков услуга получения сведений о том, в каком бюро лежит кредитная история гражданина, зачастую платная. Как отметили в БКИ «Скоринг бюро», после того, как основным каналом получения этих сведений стал портал «Госуслуг», поток обращений через банки сократился до сотен в год. «С учетом того, что плата за такое обращение не может быть высокой, а на поддержание инфраструктуры, которую ни для чего другого банк использовать не может, требуется около 10 млн руб. в год, содержать ее нерентабельно»,— пояснили в БКИ.

Для крупных банков эти затраты не являются критичными. Однако с точки зрения эффективности расходов они выглядят избыточными, отмечает директор по аналитике Инго-банка Василий Кутьин. При этом для небольших банков, по словам старшего аналитика ИК «Риком-Траст» Валерии Поповой, ежегодные расходы, связанные с содержанием соответствующей инфраструктуры, могут представлять собой существенную статью затрат.

Максим Буйлов, Ксения Дементьева