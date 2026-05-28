«Cо временем они стали символом европейской городской аудор-культуры»

Вот-вот наступит лето, и уличная мебель становится все более актуальной. Давайте вспомним три культовых объекта, которые очень сильно повлияли на современный дизайн. Первое — это, конечно, легендарное кресло Acapulco. Оно появилось в Мексике в 1950-х, и по одной из версий, было вдохновлено традиционным плетением гамаков мая.

Второй культовый объект — мебель люксембургского сада в Париже. Позже переизданная Fermob в виде коллекции Luxembourg. Эти легкие металлические стулья и кресла выпустили еще в 1920-х специально для Жардан де Люксембург. И со временем они стали символом европейской городской аудор-культуры. Наверняка, если вы гуляли по Парижу, замечали, насколько французы любят просто сидеть в Люксембургском саду на этих зеленых стульях, читать, разговаривать, смотреть на прохожих или проводить несколько часов на солнце.

Третий объект — Tropicalia от Moroso, которую создала Патрисия Уркиола. Это уже уличная мебель XXI века, яркая, сложная, похожая на арт-объект. Металлический каркас ломаных форм вручную переплетается полимерными нитями. Особенно эффектно в этой коллекции выглядят шезлонги.

Анна Минакова