«Это может стать следующий крупным скачком производительности»

Все больше руководителей компаний создают цифровых двойников с искусственным интеллектом. Растущий тренд анализирует WSJ. Речь идет о так называемых ИИ-копиях руководителей: машины обучены на письмах, выступлениях и решениях реальных топ-менеджеров и в итоге могут брать на себя часть рабочей повестки. Такие системы уже применяются для ответов сотрудникам, подготовки коммуникаций и даже публичных выступлений.

Например, цифровой двойник миллиардера, сооснователя LinkedIn Рида Хоффмана проводит презентации и интервью на 74 языках, позволяя экономить до 50% рабочего времени. Все появления Хоффмана в СМИ с 2024 года — работа Reid AI. Его натренировали на творчестве реального предпринимателя за последние 22 года: агенту передали книги, выступления на конференциях, статьи, подкасты и презентации.

Сторонники считают, что это может стать следующим крупным скачком производительности. В перспективе внедрение цифровых двойников возможно не только среди топ-менеджмента, но и среди рядовых сотрудников. Но есть и ограничения: технология требует контроля из-за ошибок, «галлюцинаций» и проблем с коммуникацией. Также возникают юридические и этические вопросы. Например, кому принадлежит накопленное знание, можно ли использовать цифровую копию после ухода сотрудника и не приведет ли это к замещению людей.

Отношение пользователей неоднозначное. Часть сотрудников активно использует двойников для подготовки решений и развития, другие скептически относятся к передаче своих данных. Компании уже разрабатывают стандарты, регулирующие права на такие ИИ-копии.

В целом цифровые двойники уже стали мощным инструментом усиления человеческой работы, но их массовое внедрение под вопросом. Неясно, станут ли люди доверять ответам начальника в переписке, если будут знать, что это робот. Да и заливать свою многолетнюю работу для копирования — сомнительное приключение.

Яна Лубнина