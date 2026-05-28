У узбеков — шурпа, у казахов — сурпа, у турок — чорба. А смысл один. В переводе с персидского «шурпа» — просто суп — жидкое, горячее. Шурпа широко шагает по всей Центральной Азии, легко захватывая прилежащие области — от Тяньшаня до Балкан. А все потому, что шурпа — настоящее народное творчество, безо всяких жестких рамок. Положить в казан хорошую баранину, проварить над костром, а потом засыпать туда все, чем земля щедра.

Морковь и лук — это классика. В строгой туркменской шурпе этого достаточно, там мясо — главный герой. Картошку, перец и помидоры в шурпу кладут повсеместно, а дальше начинается творчество. В казахской шурпе принято курдючное сало, в уйгурской — имбирь и анис, а в таджикской — алыча и курага. Чеснок, конечно, и зелени побольше, опять же, какая будет. Даже баранина опциональная. Бывает, заменяет ее курицей, говядиной и даже рыбы. А вот казан, костер и степной ветер с запахом полыни обязательны. Горожанам не понять.

