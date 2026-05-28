Когда на мировой арене появляется талантливый спортсмен, это, конечно, не остается незамеченным. За атлетом внимательно следят специалисты, СМИ и поклонники того или иного вида спорта. Но то, что произошло с китайской штангисткой Ян Лянь, до сих пор остается загадкой.

Девушка выступала в самой легкой весовой категории до 48 кг, и в 2005 году начала поднимать невероятные веса. На чемпионате Китая спортсменка толкнула 120 кг — вес, который превышал ее собственный почти в 2,5 раза. Знатоки, конечно, тут же начали подозревать Ян Лянь в употреблении допинга. Но спустя год, на чемпионате мира, где работал жестчайший контроль, китаянка показала в рывке 98 кг, а в сумме двоеборья — 217 кг. Эти рекорды никто не может побить до сих пор.

Борцы с допингом проверяли все, что только возможно, и ничего не нашли. Казалось бы, мир получил новую звезду тяжелой атлетики. Но вдруг спустя еще год на чемпионате мира за Китай выступает другая спортсменка — Чэнь Сеся. Она рекордов не ставит, но золотые награды берет как на первенстве планеты, так и на Олимпийских играх.

А удивившая мир рекордсменка Ян Лянь пропадает с радаров. Но когда вдруг появляется, то выступает только в Китае и звезд с неба уже не хватает. Все попытки журналистов разобраться в ситуации ни к чему не привели. Что это было — неизвестно до сих пор. И, похоже, разгадать тайну молниеносного взлета и столь же быстрого исчезновения невероятной Ян Лянь мир уже не сможет. Особенно если учесть, что у нее на родине стараются делать вид, будто ничего необычного не произошло.

Владимир Осипов