Реальность безнадежно догоняет фантастику. И если актеры в социальных сетях пародируют те самые драматические сериалы с фруктами просто ради смеха, то пластические хирурги удивлены не на шутку. В разговоре с Business Insider они рассказали, что клиенты все чаще приходят не с фотографиями голливудских звезд, а с идеальными картинками, которые им сгенерировал искусственный интеллект.

Прообразом становятся они сами, но вот черты лица карикатурно изменены. Одна из врачей поведала, как пациентка принесла изображение с огромными кукольными глазами, губами и точеным подбородком, отметив, что это эстетика куклы Братц. Исследование Бостонского медицинского центра подтверждает: те, кто пользуется фильтрами нейросетей, имеют более высокие ожидания от пластических операций.

Хирургам приходится объяснять, что поры не удалить, глаза не увеличить так сильно, а осиная талия хороша только для рекламы, ведь внутренним органам нужно место. Кроме того, тело не глина. Другие специалисты замечают, что в этой практике не избежать спорных ситуаций. И всегда найдутся недовольные пациенты. Но можно попробовать бороться равноценным оружием: с помощью того же искусственного интеллекта реалистично симулировать исход операции.

Проблема в том, что врачам, которые сильно полагаются на галлюцинирующий софт, тоже никто не будет доверять. Круг замкнулся. И единственным выходом будет спрашивать пациента: «Так ли плохо быть человеком, а не аватаром из параллельной реальности?».

Анна Кулецкая