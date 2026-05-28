Red Wings запустит дополнительные рейсы Екатеринбург — Тбилиси с 28 июня

Авиакомпания Red Wings с 28 июня увеличит количество рейсов между Екатеринбургом и Тбилиси до девяти в неделю из-за роста спроса. Новые рейсы в столицу Грузии будут выполняться по пятницам и воскресеньям, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Регулярные полеты из аэропорта Кольцово в Тбилиси будут осуществляться ежедневно в течение всего летнего сезона 2026 года. Дополнительные вылеты из Екатеринбурга запланированы на 21:40 по пятницам и 20:30 по воскресеньям. Обратные рейсы из аэропорта Тбилиси имени Шоты Руставели состоятся в 1:10 по субботам и 23:50 по воскресеньям. Цена за билет начинается от 17 тыс. руб.

«Тбилиси остается одним из наиболее востребованных зарубежных направлений у российских туристов. Гостей города привлекают богатое историческое наследие, национальная кухня, живописная архитектура и удобная транспортная доступность для путешествий по всей Грузии»,— сказано в сообщении.

Ирина Пичурина