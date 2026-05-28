Число нарушений при продаже маркированных товаров на маркетплейсах сократилось вдвое за год

Количество нарушений при продаже маркированной продукции на маркетплейсах сократилось примерно в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом на сессии «MLM без серых схем: легальность, прозрачность, доверие» XIV Международного форума «Антиконтрафакт-2026» в Астане сообщил замгендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператора системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов.

«Снижение числа нарушений уже показывает заинтересованность как ЦРПТ, так и самих маркетплейсов в очищении рынка. Однако работа далека от завершения: сохраняются схемы обхода контроля через категории, карточки товаров и действия недобросовестных селлеров, поэтому эти вопросы нужно решать совместно с онлайн-площадками и регуляторами», - отметил господин Юсупов.

В начале года «Честный знак» подписал дорожные карты с двумя крупнейшими маркетплейсами — Ozon и Wildberries. Их цель — заранее внедрить стандарты работы с маркированными товарами и подготовить площадки к требованиям закона о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября.

Одной из таких проблем, по словам Реваза Юсупова, остаются попытки недобросовестных продавцов обходить контроль через некорректное размещение товаров в каталогах. Например, продукцию, которая должна проходить обязательные проверки, могут размещать в другом разделе площадки, где соответствующие механизмы контроля не срабатывают. В качестве примера господин Юсупов привел ситуацию, когда нелегальные средства для курения размещаются в разделе с пепельницами.

«Мы хотели бы совместно с коллегами научиться очищать площадки от таких попыток использовать маркетплейсы не вполне законно. Готовы предоставлять данные, чтобы такие случаи можно было выявлять», — подчеркнул Реваз Юсупов.

Еще одно направление работы — более заметное информирование потребителя о том, проверен товар или нет, рассказал господин Юсупов. По его словам, непроверенные и нелегальные товары в принципе не должны появляться на маркетплейсах. Речь идет о переходе к профилактической модели, когда нарушитель не попадает на витрину изначально, а не удаляется уже после выявления нарушения. Такая логика предполагает блокировку карточек товаров и карточек продавцов при нарушениях. Кроме того, ЦРПТ обсуждает с площадками более явное позиционирование «Честного знака» на главной странице, на первой странице карточек товаров и карточек селлеров на онлайн-площадках.

«С одним крупнейшим маркетплейсом уже обо всем договорились, и скоро это появится. С другим – в процессе переговоров. Уверен, что в ближайшее время мы найдем консенсус и подберем правильные формулировки, чтобы донести до людей, насколько важно это показывать в явном виде и заметно в карточках товаров и селлеров»,— уточнил замгендиректора ЦРПТ.