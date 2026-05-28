Российский рынок такси в 2025 году вырос на 18%

В 2025 году объем рынка таксомоторных перевозок составил 1,092 трлн руб. Такую оценку привела глава Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова на конференции «Современное такси» в Екатеринбурге. Это на 18% больше, чем в 2024 году, когда выручка достигла 924 млрд руб.

Совокупные расходы отрасли, по оценке Общественного совета, в 2025 году составили 0,971–1,1195 трлн руб. 473,6 млрд руб. ушли на топливо, 146–205 млрд руб.— на обновление автопарка, 121,7 млрд руб.— на содержание автомобилей (обслуживание, ремонт и запчасти), 110–220 млрд руб.— на оплату труда, 55–110 млрд руб.— на ИТ-инфраструктуру, 54 млрд руб.— на путевые листы и предрейсовые осмотры и 11 млрд руб.— на страхование.

Из-за высоких расходов компании медленнее обновляют парк. Ирина Зарипова говорит, что в 2025 году доля автомобилей возрастом до трех лет снизилась до 22%, хотя еще в 2022 году она оценивалась в 38%. Доля автомобилей старше пяти лет в 2025 году составила 30%.

Издержки накладываются на дефицит персонала. Ирина Зарипова говорит, что 20–30% автопарка такси сейчас простаивает из-за нехватки водителей. В отрасли при этом задействовано 2,19 млн человек.

Дарья Андрианова, Екатеринбург