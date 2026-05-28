Мэр Казани Ильсур Метшин вошел в тройку лидеров «Национального рейтинга мэров» за апрель–май этого года, заняв третье место. Исследование опубликовал Центр информационных коммуникаций «Рейтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Казани Ильсур Метшин занял третье место в рейтинге мэров

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Мэр Казани Ильсур Метшин занял третье место в рейтинге мэров

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Выше него оказались только руководители Москвы и Санкт-Петербурга — Сергей Собянин и Александр Беглов.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев занял 15-е место, глава Чебоксар Станислав Трофимов — 33-е, врио мэра Йошкар-Олы Антон Трудинов — 74-е, а глава администрации Кирова Вячеслав Симаков — 75-е.

В исследовании оценивалась работа мэров 88 городов России, включая столицы регионов и крупные экономические центры.

Анна Кайдалова