Мэр Казани Ильсур Метшин занял третье место в рейтинге мэров
Мэр Казани Ильсур Метшин вошел в тройку лидеров «Национального рейтинга мэров» за апрель–май этого года, заняв третье место. Исследование опубликовал Центр информационных коммуникаций «Рейтинг».
Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ
Выше него оказались только руководители Москвы и Санкт-Петербурга — Сергей Собянин и Александр Беглов.
Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев занял 15-е место, глава Чебоксар Станислав Трофимов — 33-е, врио мэра Йошкар-Олы Антон Трудинов — 74-е, а глава администрации Кирова Вячеслав Симаков — 75-е.
В исследовании оценивалась работа мэров 88 городов России, включая столицы регионов и крупные экономические центры.