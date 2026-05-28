Томская область и Алтайский край показали рост промпроизводства за четыре месяца

По итогам января—апреля 2026 года индекс промышленного производства в Томской области составил 106,4%, говорится в сообщении Томскстата.

Это самый высокий темп роста промышленности среди тех сибирских регионов, где территориальные подразделения Росстата уже подвели итоги развития отрасли в первой трети года. Сырьевой сектор прибавил 7,7%, обрабатывающий — 2,9%. При этом по итогам первого квартала индекс томского промпроизводства был выше — 108,2%.

В «плюс» после завершения апреля вышла промышленность Алтайского края. Индекс составил теперь 100,9% после 99,6% по итогам января—марта. Падение промпроизводства по результатам четырех месяцев зафиксировано в Кемеровской области (94,7%) и Омской области (98%).

По данным Росстата, в целом в России промышленность в январе—апреле выросла на 0,7%. Обрабатывающий сектор добавил 3,1%, а добыча полезных ископаемых сократилась на 0,4%.

