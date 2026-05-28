Мосбиржа 2 июня начнет торги фьючерсами на расписки Toyota, Sony и TSMC

Со 2 июня на Московской бирже (MOEX: MOEX) станут доступны торги депозитарными расписками крупных международных компаний. Среди них — Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), ASML Holding, SAP SE, Sony Group Corporation, Toyota Motor Corporation, PDD Holdings, JD.com и Novartis AG, сообщила пресс-служба торговой площадки.

Расчетный характер инструментов позволяет участвовать в движении цены международных компаний без инфраструктурных рисков, заверили на Мосбирже. Для каждого инструмента одновременно в обращении будут поддерживать две квартальные серии с ближайшими сроками исполнения. Последний день заключения контракта — третья пятница месяца исполнения (первый месяц каждого сезона). 2 июня инвесторы получат доступ к контрактам с исполнением в сентябре и декабре 2026 года.

«Мы видим устойчивый интерес инвесторов к фьючерсам на глобальные активы и последовательно развиваем данный сегмент срочного рынка. Среднедневной объем торгов производными на иностранные акции в 2026 году вырос на 24% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, а общий объем торгов такими активами на Московской бирже за прошедший период 2026 года превысил 840 млрд руб., сделки заключали 42 тыс. физических и юридических лиц»,— прокомментировала управляющий директор рынка деривативов торговой площадки Мария Патрикеева.