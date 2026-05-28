Удмуртия дополнительно получит 12 млн рублей на закупку лекарств для льготников

12,8 млн руб. дополнительно направят на обеспечение льготников в Удмуртии бесплатными лекарствами. Такое решение 26 мая приняла федеральная трехсторонняя комиссия по распределению бюджетных средств, сообщил в Max депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

«Указанные дополнительные средства предоставлены в связи с индексацией в 2026 году на фактическую инфляцию 2025 года норматива финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего указанную государственную социальную помощь»,— написал он.

Всего в 2026 году право на льготное лекарственное обеспечение имеют более 208 тыс. жителей республики, добавили в правительстве региона. На это выделено 3,2 млрд руб. Из этих средств 2,7 млрд направят из регионального бюджета, 456,9 млн — из федерального.

«За счет средств федбюджета лекарствами и медицинскими изделиями мы обеспечиваем инвалидов и участников ВОВ, ветеранов боевых действий, детей-инвалидов, взрослых инвалидов, ликвидаторов радиационных аварий,— рассказал начальник управления по организации фармацевтической деятельности и лекарственного обеспечения минздрава Удмуртии Илья Михеев.— За счет средств республиканского бюджета — лиц, страдающих заболеваниями, список которых утвержден постановлением Правительства РФ №890».

Представитель минздрава призвал граждан не отказываться от льгот в пользу денежной компенсации.